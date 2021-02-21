Kardeşlerim dizisinin yönetmenliğini Serkan Birinci, senaryosunu ise Gül Abus Semerci üstleniyor. Dizide dört kardeşin başından geçen hikaye ele alınıyor. Dizinin merak edilen yeni bölümünden bir fragman da yayınlandı.

KARDEŞLERİM 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

KARDEŞLERİM 1. BÖLÜM

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar… Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.