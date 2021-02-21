Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kardeşlerim 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 1. bölüm

Kardeşlerim dizisi ATV'de yayın hayatına başladı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cumartesi akşamları yayınlanacak. Kardeşlerim 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı

Kardeşlerim 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 1. bölüm

Kardeşlerim dizisinin yönetmenliğini Serkan Birinci, senaryosunu ise Gül Abus Semerci üstleniyor. Dizide dört kardeşin başından geçen hikaye ele alınıyor. Dizinin merak edilen yeni bölümünden bir fragman da yayınlandı.

KARDEŞLERİM 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

KARDEŞLERİM 1. BÖLÜM

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar… Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Arıza 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Arıza fragman izle
TELEVİZYON"Ölüm bile ayıramayacak bizi!"
Çukur 117. yeni bölüm 2. fragman yayında! Çukur fragman izle
TELEVİZYON"Efsun..."
Alev Alev 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev fragman izle
TELEVİZYON"Annen ne halde onu biliyor musun?"
20 Şubat İbo Show konukları: Bu akşam İbo Show konukları kimler?
TELEVİZYONBu akşam İbo Show konukları kimler?
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kim Milyoner Olmak İster neden yok?
TELEVİZYONKim Milyoner Olmak İster neden yok?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler, isimleri ne? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler?
Gönül Dağı oyuncuları kimler? Gönül Dağı dizisi konusu ne? İşte Gönül Dağı oyuncu kadrosu ve isimleri
TELEVİZYONGönül Dağı oyuncuları kimler?
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim nerede çekildi, konusu ne? Kardeşlerim çekim yapılan semtler
TELEVİZYONKardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?
Kardeşlerim dizi oyuncuları: Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
TELEVİZYONKardeşlerim dizisi oyuncuları