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        Haberler Sağlık Karın dokusundan yeni meme yapıldı - Haberler

        Karın dokusundan yeni meme yapıldı

        Gaziantep'te, meme kanseri nedeniyle sağ memesi kesilen Ümran Teylan'a (33), ameliyatla karın dokusundan yeni meme yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:39
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        Karın dokusundan yeni meme yapıldı
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        Ev kadını olan Ümran Teylan, 2019'da meme kanseri oldu. Tedavi sürecinde Teylan'ın sağ memesi, kanserin yayılmasının önlenmesi amacıyla kesildi. Radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin ardından kanseri yenen Teylan, kaybettiği sağ göğsü için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Plastik Cerrahı Opr. Dr. Serkan Tokgönül'ün muayene ettiği Ümran Teylan için karın bölgesinden alınan dokuyla meme onarımı yapılmasına karar verildi.

        KARNINDAN ALINAN DOKU SAĞ GÖĞÜS BÖLGESİNE NAKLEDİLDİ

        Ameliyatla, karın bölgesinden alınan dokuyla Teylan'a, kaybettiği sağ memesi yeniden yapıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Serkan Tokgönül, ameliyatın spesifik bir operasyon olduğunu söyledi. Doktor Tokgönül, yapılan operasyonda karın bölgesinden alınan dokunun sağ göğüs bölgesine nakledildiğini ve vücutta herhangi bir iz bırakılmadığını söyledi.

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        Nakil işlemiyle hastanın hem göğsüne kavuştuğunu hem de karından alınan sarkık derinin çekilmesiyle vücut germe estetiğinin de yapılmış olduğunu belirten Dr. Tokgönül, "Hastamız meme kanseri sonrası mastektomi ameliyatı oldu. Radyoterapi ve kemoterapi sonrasında hastamız polikliniğimize başvurdu. Bizden memenin yeniden şekillendirilmesini istedi. Biz de hastanın karın dokusundan dokuyu damarlarıyla birlikte alıp hastanın göğüs dokusuna naklettik. Bu yaptığımız ameliyat 'serbest doku nakli' diye geçer. Karın dokusundan alınan yağ ve cilt ayrı bir şekilde damarıyla hastanın göğüs dokusunda var olan damarlara nakil işlemiyle yapılır. Bu operasyonla aslında aynı zamanda hastanın sarkık karın dokusu alındığı için karın germe estetik operasyonu da olmuş oldu. Buradan aldığımız parçayı da hastamızın göğsüne naklettik.

        Şu anda sağ göğsünü yaptık. Bu ameliyat sağ ve sol göğsü eşitleme şeklinde birkaç aşamalı olabiliyor. İlerleyen dönemlerde bunu da yapacağız. Bu operasyon, bölgemizde nadir yapılan bir ameliyat türüdür. Hastanemizde de bu operasyon ilk oldu" diye konuştu.

        'KARIN DOKUMDAN GÖĞÜS YAPILABİLECEĞİNİ SÖYLEYİNCE ÇOK MUTLU OLDUM'

        Ümran Teylan, karın dokusundan alınan deriyle göğsüne yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyerek, "2019 yılında kanser teşhisim konuldu. Göğüs kanseri olduğumu öğrendikten sonra tedavide nasıl ilerleyeceğimi araştırdım. Göğüs koruma ve göğsün tamamen alınacağı yöntemlerinden bahsedildi. Ben ikinci tercihte bulundum ve sağ göğsüm alındı. Işın tedavisi ve kemoterapileri gördüm. İki yıl dinlenme sürecinin ardından yeniden göğüs yapılması için tedavi olmak istedim. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne geldim. Kendi karın dokumdan göğüs yapılabileceği söylenince çok mutlu oldum. Ameliyat çok başarılı geçti. Protez ve silikon olmadan bu ameliyatla gerçeğe yakın bir göğse kavuştum. Tek göğüsle yaşamak psikolojik olarak beni rahatsız ediyordu. Şimdi ise çok mutluyum" dedi

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