KARINCA ADAM FİLMİ KONUSU

Boyunu küçülterek gücünü arttırma gibi inanılmaz bir kabiliyete sahip olan uzman hırsız Scott Lang, içindeki kahramanı kucaklamalı ve akıl hocası Dr. Hank Pym’e, Ant-Man kostümünün ardındaki sırrı, yükselen tehlikelere karşı koruması konusunda yardım etmeli. Tüm engellere rağmen, Pym ve Lang dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundalar.

KARINCA ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?