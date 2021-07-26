Türk Dil Kurumu'na göre; iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte karıncaincitmez kelimesinin yazılış şekli...

KARINCAİNCİTMEZ NASIL YAZILIR? KARINCAİNCİTMEZ Mİ, KARINCA İNCİTMEZ Mİ?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "karıncaincitmez" kelimesi birleşik yazılıyor.

KARINCAİNCİTMEZ NE DEMEK?

sıfat, mecaz, (karınca'incitmez)

Karıncaezmez.

'Karınca' ve incitmez' kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve merhametli, iyi yürekli, nazik kimseler için kullanılan bir sıfat olan kelimedir.