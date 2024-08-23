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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını öldürdüğü aracı polis merkezine sürmüştü! KADES'i duyunca cinayeti işlediği ortaya çıktı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Karısını öldürdüğü aracı polis merkezine sürmüştü! KADES'i duyunca cinayeti işlediği ortaya çıktı

        Konya'da karısı Elif Durmaz'ı araçta defalarca bıçakladıktan sonra otomobili polis merkezine sürerek teslim olan caninin ifadesi ortaya çıktı. Kan donduran olayda katil zanlısı Bekir Durmaz, tartışma sırasında eşinin başka birini sevdiğini ve KADES'ten polis çağıracağını söyleyince cinayeti işlediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:29
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        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
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        Konya'da tartıştığı eşi Elif Durmaz'ı (37) otomobilde defalarca bıçakladıktan sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf edip, yardım isteyen Bekir Durmaz'ın (53), ifadesi ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Durmaz, ifadesinde tartışma sırasında eşinin başka birini sevdiğini, KADES'ten polis çağıracağını söyleyince kendisini kaybettiğini belirterek, “Yanımdaki bıçağı arabayla seyir halindeyken Elif'e birkaç kez savurdum. 'Bana bunu yapmayacaktın' diyerek birkaç kez bıçakla vurdum. Karakola doğru gitmeye başladım, nefes alıyordu. Karakola giderek olayı anlattım" dedi.

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        SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Olay, 21 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Bekir Durmaz, seyir halindeki otomobilde eşi Elif Durmaz'ı arka koltukta oturan 11 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Bu sırada arkadaki aracın sürücüsü durumu fark edip, polise ihbarda bulunarak otomobilin plakasını verdi. Polis, bölgede aracı bulmak için çalışma yaptığı sırada Bekir Durmaz, Özalkent Polis Merkezi'ne geldi. Polise, eşini bıçakladığını ve sağlık ekibi çağrılmasını söyledi. Otomobili kontrol eden polis, sağ ön koltukta Elif Durmaz'ı kanlar içerisinde bulundu. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 20'ye yakın bıçak darbesi alan ve çok kan kaybettiği anlaşılan Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Elif Durmaz'ın cenazesi, bugün Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Bekir Durmaz da dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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        DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

        Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın ikinci eşi olduğunu belirterek, "Elif, çocuklarla birlikte kardeşinin yanında kalıyordu. Çocuklara alışveriş yapalım diye ikna edip, buluştuk. Bir hafta önce de boşanma davası açmıştım. İlk eşimden çocuğum olmadığı için 2003 yılında kuma olarak Elif'le imam nikahı kıyıp birlikte yaşamaya başladık. İlk eşimle ayrıldıktan 9 yıl sonra Elif'e resmi nikah kıydık. 3 çocuğumuz oldu. Geçmişte yine aldatma nedeniyle tartıştık, tokat atmıştım. Daha sonra yine aynı konu nedeniyle tartıştık ve üzerine sehpayı fırlatmıştım. Beni şikayet etti ve hakkımda uzaklaştırma kararı verildi. Alışverişten döndükten sonra yine bu konu yüzünden tartıştık. Bana başka birini sevdiğini söyledi. Tartışmamız büyüyünce de beni KADES'ten polis çağıracağını söyleyerek tehdit etti. Kendimi kaybettim. Yanımdaki bıçağı arabayla seyir halindeyken Elif'e birkaç kez savurdum. 'Bana bunu yapmayacaktın' diyerek birkaç kez bıçakla vurdum. Karakola doğru gitmeye başladım, nefes alıyordu. Karakola giderek olayı anlattım" dedi.

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        "KISKANÇLIK NEDENİYLE KAVGALARI VARDI"

        Elif Durmaz'ın kardeşi Muzaffer Yakışan da "Elif Durmaz, benden 2 yaş büyük. 3 çocuğu vardı ve 3'ü de erkek. Aralarında geçimsizlik vardı. Bu nedenle sürekli tartışma oluyordu. Kıskançlık nedeniyle kavgaları vardı, Elif amcasının oğlu ile bile konuşsa sorun çıkıyordu. Olay sırasında yanlarında otizmli çocuğu vardı. Bekir Durmaz'ın salladığı bıçak, Elif'in atar damarına geliyor ve kan kaybından ölüyor. Daha sonra 'karım yaralı’ diyerek yardım istiyor ancak Elif hayatını kaybetmiş. Olay pazarda oluyor, arabayla karakola gidiyor. Olayla ilgili adli mercilere başvurduk. Çocuklar şu anda bizim yanımızda" diye konuştu.

        Diğer yandan Elif Durmaz'ın çocuklarından birinin askerde olduğu, diğer çocuklarının da olaydan sonra halalarının yanında kalmaya başlattıkları belirtildi.

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        #son dakika
        #Konya
        #Elif Durmaz
        #Son dakika haberler
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