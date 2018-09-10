Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Loris Karius’u neden Şenol Güneş’e rağmen transfer ettiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Güneş, “Kaleci sorunumuz yoktu, kaleci alındı” sözleriyle bu transferde Başkan’la aynı fikirde olmadığını ortaya koymuştu.

Akşam'ın haberine göre; Orman’ın Karius ısrarının nedeni ise anlaşıldı. Siyah-Beyazlı takımın reklam yüzü olması planlanan Karius’la ilgili önemli projeler hazırlandığı öğrenildi.

BONSERVİSİ ALINACAK

Karius’u transfer ederken imaj haklarını da alan Beşiktaş, geçen sezon başlattığı dünyaya açılma vizyonunu bu oyuncu üzerinden pekiştirecek. Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan ve yakışıklığıyla ilgi toplayan Karius, tanıtım filmlerinde de oynayacak. Beşiktaş, anlaşma imzaladığı 2 sezon için Alman file bekçisiyle ortak projeler geliştirecek. Eğer sonuçlar başarılı olursa Karius’un bonservisi de alınacak.

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