        Karlie Kloss üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - magazin haberleri

        Karlie Kloss üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

        2018'den bu yana Joshua Kushner ile evli olan süper model Karlie Kloss, üçüncü bebek sevinci yaşıyor

        Giriş: 21.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 21.09.2025 - 11:00
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Karlie Kloss artık üç çocuk annesi bir kadın! 33 yaşındaki ünlü model, bu hafta üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Haberi, eşi Joshua Kushner duyurdu.

        Joshua Kushner, üçüncü bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaşırken, adının 'Rae Florence' olduğunu ve 18 Eylül'de dünyaya geldiğini açıkladı.

        Karlie Kloss, üçüncü bebek haberini mart ayında duyurmuş, temmuz ayında da bir kız bebek beklediğini belirtmişti. ABD'li model, Instagram'da bir dizi hamilelik fotoğrafının altına; "En sevdiğim oğlanlarla kız bebek için geri sayım" diye yazmıştı.

        2018'de evlenen Karlie Kloss ile Joshua Kushner'in dört yaşındaki Levi ve iki yaşındaki Elijah adında iki oğlu var.

        Ünlü çiftin Trump ailesiyle akrabalığı bulunuyor. 40 yaşındaki iş adamı Joshua Kushner, Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner ile kardeş. Ancak Karlie Kloss, bu akrabalığa rağmen, bugüne dek Demokrat Parti destekçisi olduğunu açıkça belli etmekten kaçınmadı.

        #Karlie Kloss
        #bebek
        #doğum
