Karlıova nerede? Karlıova hangi şehirde, ilde, bölgede?

Bir yandan Türkiye'nin en önemli deprem bölgelerinden birinin merkezinde yer almasıyla bilim dünyasının dikkatini çekerken, diğer yandan zengin meraları ve yaylalarıyla hayvancılığın kalbinin attığı bir merkez olan Karlıova, zıtlıkların coğrafyasıdır. Karlıova hangi ilde sorusunun yanıtı bizi Bingöl'e götürürken, ilçenin hikayesi, doğanın hem yaratıcı hem de yıkıcı gücüyle iç içe yaşayan bir halkın öyküsünü anlatır.

KARLIOVA NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde, yüksek platoların ve dağların hakim olduğu bir coğrafyada yer alan Karlıova, adını tam anlamıyla yansıtan bir konuma sahiptir. İlçe merkezi, deniz seviyesinden yaklaşık 1.940 metre yükseklikteki bir ova üzerine kurulmuştur. Bu yüksek rakım, ilçenin iklimini ve doğal yapısını belirleyen en temel faktördür. Etrafı, Bingöl, Şerafettin ve Şeytan Dağları gibi yüksek dağ silsileleriyle çevrilidir. Bu dağlar, özellikle de ilçenin doğusunda yükselen Bingöl Dağları, bölgenin en önemli coğrafi simgesidir.

Karlıova konumu nedir sorusunun bir diğer yanıtı ise onun bölgesel bir kavşak noktası olmasıdır. Bingöl'ü Erzurum ve Muş'a bağlayan ana karayolları ilçe merkezinden veya çok yakınından geçer. Bu durum, Karlıova'yı Doğu Anadolu'nun önemli merkezleri arasında bir geçiş güzergahı haline getirir. Ancak bu ulaşım ağı, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sık sık kapanır ve ilçe, yılın önemli bir bölümünde ulaşım zorlukları yaşar. KARLIOVA HANGİ İLDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Karlıova, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Bingöl iline bağlı bir ilçedir. Dolayısıyla Karlıova hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde Bingöl'dür. Karlıova, Bingöl ilinin en kuzeydeki ilçelerinden biridir ve il merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafededir. Doğusunda Erzurum'un Çat ve Hınıs ilçeleri, batısında Bingöl'ün Yedisu ve Adaklı ilçeleri, güneyinde ise Bingöl merkez ve Solhan ilçeleri ile Muş'un Varto ilçesiyle komşudur. Coğrafi bölge olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nin tüm özelliklerini taşıyan Karlıova, Bingöl ilinin de en yüksek ve en soğuk ilçesi olarak bilinir. İlginç bir tarihi not olarak, Bingöl iline adını veren ve üzerinde çok sayıda buzul gölü bulunduğu için "Bin Göl" olarak anılan Bingöl Dağları, büyük ölçüde Karlıova ilçe sınırları içinde yer alır. Bu dağlar ve üzerindeki yaylalar, sadece Karlıova'nın değil, tüm Bingöl'ün kültürel ve ekonomik kimliğinin önemli bir parçasıdır.