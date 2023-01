Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi?

TAKDİR BELGESİ VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur. Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ