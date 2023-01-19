Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi?

Notları iyi olan ancak Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersleri 2 olan öğrenciler kendilerine teşekkür ya da takdir belgesi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Teşekkür belgesi almak için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin zayıf yani 1 olmaması gerekiyor. Peki karnede 2 olursa teşekkür belgesi alınır mı?

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ