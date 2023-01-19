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Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi?

Yarıyıl tatiline az bir zaman kalmışken milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. 23 Ocak 2022'de başlayacak yarıyıl tatili öncesinde karne hesaplamalarına başlandı. Karne alınacak güne adım adım yaklaşılırken takdir ve teşekkür belgesi almak isteyenler puan hesaplamasını yapmaya başladı. Peki Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi?

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  • Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? İlkokul, Ortaokul, Lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca teşekkür alınır mı?

    2023 eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl tatiline az bir zaman kala takdir veya teşekkür belgesi almak isteyen öğrenciler not ortalaması hesaplarına başlarken "Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi? Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca teşekkür verilir mi? İlkokul, Ortaokul ve Lise karnesinde 2 olana teşekkür verilir mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte takdir-teşekkür almak isteyenler için not hesaplama
  • Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? İlkokul, Ortaokul, Lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca teşekkür alınır mı?

    Notları iyi olan ancak Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersleri 2 olan öğrenciler kendilerine teşekkür ya da takdir belgesi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Teşekkür belgesi almak için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin zayıf yani 1 olmaması gerekiyor. Peki karnede 2 olursa teşekkür belgesi alınır mı?

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  • Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? İlkokul, Ortaokul, Lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca teşekkür alınır mı?

    KARNESİNDE 2 OLAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?

    Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? İlkokul, Ortaokul, Lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca teşekkür alınır mı?

    TÜRKÇE, EDEBİYAT VE MATEMATİK DERSİ 2 OLUNCA TEŞEKKÜR ALINIR MI?

    Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? İlkokul, Ortaokul, Lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca teşekkür alınır mı?

    TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

    Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin herhangi bir dersten zayıfı olmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00 - 84,99 arasında olması gerekiyor.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? İlkokul, Ortaokul, Lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca teşekkür alınır mı?

    TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

    Takdir belgesi almak için karnede zayıf ders olmamalı. Ayrıca Türkçe ve Matematik derslerinin de en az 3 olması gerekiyor. Takdir alabilmek için dönem sonu ortalamasının 85,00 ve daha yukarı olması gerekiyor.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? İlkokul, Ortaokul, Lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca teşekkür alınır mı?

    TAKDİR BELGESİ VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur. Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.

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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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