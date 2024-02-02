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        'İntihar etti' denilen 13 yaşındaki kız çocuğu, aile kararıyla öldürülmüş

        KARS´ta 3 yıl önce evlerinde ruhsatsız tabanca ile başından vurulan ve intihar ettiği öne sürülen kız çocuğu B.K.'nin (13) töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Ailenin aldığı kararla `namus meselesi´ bahanesiyle öldürüldüğü belirlenen B.K.´nin gözaltına alınan babası ve ağabeyi tutuklandı, annesi ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:45
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        'İntihar etti' denilen 13 yaşındaki kız çocuğu, aile kararıyla öldürülmüş
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        KARS´ta 3 yıl önce evlerinde ruhsatsız tabanca ile başından vurulan ve intihar ettiği öne sürülen kız çocuğu B.K.'nin (13) töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Ailenin aldığı kararla `namus meselesi´ bahanesiyle öldürüldüğü belirlenen B.K.´nin gözaltına alınan babası ve ağabeyi tutuklandı, annesi ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, 21 Aralık 2021'de Kars´ın Kağızman ilçesi Karabağ köyünde meydana geldi. B.K.´nin evde bulunan ruhsatsız tabanca ile kendini başından vurduğu ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, B.K.´nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. B.K.´nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, B.K.´nin intihar ettiğini ileri sürdü.

        Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı´nca, JASAT personelinden oluşan müşterek özel ekip kuruldu. Dosya kapsamındaki delillerin yeniden incelenmesi ve elde edilen yeni bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; B.K.´nin babası M.K. (65), annesi F.K. (59), kardeşleri İ.K. (36), M.K. (18) ve B.K. (16) gözaltına alındı. Gözaltındaki aile, ilk başta kızlarının intihar ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra, verilen ifadelerde B.K.´nin ailenin aldığı kararla `namus meselesi´ bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

        İşlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba M.K. ve ağabeyi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne F.K. ve ağabeyi M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kars / Merkez - Volkan KARABAĞ

        2024-02-02 12:29:53

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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