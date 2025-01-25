Kars Çayı'nda buzlar arasında yiyecek arayan yeşilbaş ördekler görüntülendi

Kentte dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte bir çok göl, gölet ve akarsu buzla kaplandı.

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