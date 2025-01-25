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        Kars Çayı'nda buzlar arasında yiyecek arayan yeşilbaş ördekler görüntülendi

        Kars'ta soğuk havanın etkisiyle büyük bir bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalışan yeşilbaş ördekler görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:09
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        Kars Çayı'nda buzlar arasında yiyecek arayan yeşilbaş ördekler görüntülendi
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        Kars'ta soğuk havanın etkisiyle büyük bir bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalışan yeşilbaş ördekler görüntülendi.

        Kentte dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte bir çok göl, gölet ve akarsu buzla kaplandı.

        Sulak alanların buzla kaplanması nedeniyle, göç etmeyerek kentte kalan yaban kuşları ve ördekler, yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

        Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen ve büyük bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nın donmayan bölümünü kullanan yeşilbaş ördekler, yiyecek ararken görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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