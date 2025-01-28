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        Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi

        Kars'ta bir bölümü kar ve buzla kaplanan Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:04
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        Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
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        Kars'ta bir bölümü kar ve buzla kaplanan Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi.

        Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, hava sıcaklığı zaman zaman gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor.

        Birçok nehir ve derenin donduğu kentte, Kars Çayı da kısmen kar ve buzla kaplandı.

        Bölgede çalışma yapan doğa fotoğrafçısı Berkan Dolapçı, suda yiyecek arayan su samurlarını görüntüledi.

        Fotoğrafçı Berkan Dolapçı, AA muhabirine, heyecanla su samurlarını çektiğini belirterek, "Su samurlarını aradık ama ilk etapta bulamadık. Sonra suyun içinde hareketlilik gördük. İlk olarak yavru su samuru çıktı, daha sonra ailesini bulduk. Bize poz verdiler, biz de onları görüntüledik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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