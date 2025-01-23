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        Kars'ta donan göl etrafında domuz sürüsü görüntülendi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde buzla kaplı gölün etrafında bulunan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:27
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        Kars'ta donan göl etrafında domuz sürüsü görüntülendi
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde buzla kaplı gölün etrafında bulunan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

        Buzla kaplı Deniz Gölü etrafında yiyecek ararken görüntülenen domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Sürüyü cep telefonuyla kaydeden İsmail Dağ, ilk defa böyle kalabalık bir sürü gördüğünü belirterek, "İlk önce koyun sürüsü zannettim, yaklaşınca domuz olduğunu gördük. Islık çalınca kaçtılar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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