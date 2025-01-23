Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da dondurucu soğuklar devam ediyor

Iğdır'da ise yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Gece sıcaklığın sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Ağrı'da da ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24,9 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Soğukların etkili olduğu Sarıkamış ilçesinde de bazı araçlar güçlükle çalıştırıldı. Araçların brandayla sarılarak soğuktan korunmaya çalıştığı ilçede, camlar buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.