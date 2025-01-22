Kars'ta devrilen gıda yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kamyon ve kasasındaki gıda ürünlerinin savrulmasıyla bir süre ulaşıma kapanan yolda, gıda ürünlerinin toplanması ve kamyonunun çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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