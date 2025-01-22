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        Kars'ta devrilen gıda yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde gıda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:15 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:15
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        Kars'ta devrilen gıda yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde gıda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Bilal T. yönetimindeki gıda yüklü kamyon, Kars-Kağızman kara yolu Kötek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Bilal T, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyon ve kasasındaki gıda ürünlerinin savrulmasıyla bir süre ulaşıma kapanan yolda, gıda ürünlerinin toplanması ve kamyonunun çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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