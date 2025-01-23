Kars'ta kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği

Katranlı köyü mevkisinde yazın rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan akarsular, kışın da farklı güzellik sunuyor.

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede akarsular dondu, vadi ve ovalar karla kaplandı.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçedeki köyler beyaza büründü.

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