Karlı ve soğuk havaya rağmen yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelenler, atlı kızağa binip buz üzerinde yürüyüş yaptı.

Ardahan'da da etkili olan kar nedeniyle etraf beyaz örtüyle kaplandı.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

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