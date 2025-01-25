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        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:02
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        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
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        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

        Kars'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kent merkezi beyaza bürünürken, kar tarihi yapılarla güzel görüntü oluşturdu.

        Kars Belediyesi ekipleri, yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Akyaka ilçesinde de kar yağdı. Atlar, beyaza bürünen doğada yiyecek bulmakta güçlük çekti.

        Çıldır Gölü'nün kıyılarında soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da etkili olan kar nedeniyle etraf beyaz örtüyle kaplandı.

        Karlı ve soğuk havaya rağmen yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelenler, atlı kızağa binip buz üzerinde yürüyüş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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