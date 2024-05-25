GÜRCİSTAN’daki yol yenileme çalışmaları nedeniyle geçen yıl mayıs ayından itibaren kapalı bulunan Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Hattı’nda yük taşımacılığı yeniden başladı. Azerbaycan’dan 20 vagon plastik ham maddesi yüküyle hareket eden ilk tren, bugün 05.00’te Kars'a ulaştı.

Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinden başlayıp Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek 5 kilometre uzunluğunda bir tünelle Türkiye sınırlarına ulaşıyor, 503 kilometresi Azerbaycan'dan, 259 kilometresi Gürcistan'dan, 76 kilometresi ise Türkiye'den geçen demir yolu hattının tamamı 838 kilometre.