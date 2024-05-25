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        Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Hattı'nda yük taşımacılığı yeniden başladı

        GÜRCİSTAN'daki yol yenileme çalışmaları nedeniyle geçen yıl mayıs ayından itibaren kapalı bulunan Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Hattı'nda yük taşımacılığı yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 07:29 Güncelleme: 25.05.2024 - 07:35
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        Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Hattı'nda yük taşımacılığı yeniden başladı
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        GÜRCİSTAN’daki yol yenileme çalışmaları nedeniyle geçen yıl mayıs ayından itibaren kapalı bulunan Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Hattı’nda yük taşımacılığı yeniden başladı. Azerbaycan’dan 20 vagon plastik ham maddesi yüküyle hareket eden ilk tren, bugün 05.00’te Kars'a ulaştı.

        Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinden başlayıp Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek 5 kilometre uzunluğunda bir tünelle Türkiye sınırlarına ulaşıyor, 503 kilometresi Azerbaycan'dan, 259 kilometresi Gürcistan'dan, 76 kilometresi ise Türkiye'den geçen demir yolu hattının tamamı 838 kilometre.

        Temeli 2007 yılında atılan hat, 30 Ekim 2017 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla hizmete açıldı.

        Geçen yıl mayıs ayından itibaren Gürcistan kesimindeki yol yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı bulunan Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Hattı, 20 Mayıs 2024’ten itibaren tekrar işletmeye açıldı. Bir yıl aradan sonra Azerbaycan’dan 23 Mayıs günü saat 22.30’da çıkan 20 vagon plastik ham maddesi yüklü tren, bugün saat 05.00’te Kars'a ulaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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