Kars'ta bitkin bulunan kamışçın kuşu tedavi altına alındı

Sarıkamış Belediyesinde görev yapan zabıta memuru Sönmez Zengin, belediye binası önünde kuşu uçamaz halde gördüğünü belirterek, "Baktım ölmek üzere, aldım kalorifer peteği üzerine koydum kendini toparladı. "dedi.

Kuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

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