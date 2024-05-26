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        Kars'ta bitkin bulunan kamışçın kuşu tedavi altına alındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde zabıta ekipleri, bitkin halde buldukları kamışçın kuşunu doğa koruma ekiplerine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:38
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        Kars'ta bitkin bulunan kamışçın kuşu tedavi altına alındı
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        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde zabıta ekipleri, bitkin halde buldukları kamışçın kuşunu doğa koruma ekiplerine teslim etti.

        Sarıkamış Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye binası önünde bitkin ve uçamaz halde buldukları uzun gagalı kamışçın kuşunu koruma altında alarak besledi.

        Kuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

        Sarıkamış Belediyesinde görev yapan zabıta memuru Sönmez Zengin, belediye binası önünde kuşu uçamaz halde gördüğünü belirterek, "Baktım ölmek üzere, aldım kalorifer peteği üzerine koydum kendini toparladı. "dedi.

        Kuş tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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