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        Kars'ta yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı

        Kars'ın Digor ilçesinde yıldırımın isabet ettiği minarenin bir bölümü yıkıldı, cami çatısında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:56
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        Kars'ta yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı
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        Kars'ın Digor ilçesinde yıldırımın isabet ettiği minarenin bir bölümü yıkıldı, cami çatısında hasar oluştu.

        İlçeye bağlı Mahirbey köyünde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Köyde gök gürültülü sağanak sırasında Mahirbey köyünün camisinin minaresine yıldırım düştü. Bir bölümü yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları caminin çatısında da hasar oluşturdu.

        Minarenin şerefesinden düşen demir alemi ise direklerdeki elektrik tellerini koparması üzerine köyde enerji kesintisine neden oldu.

        Köyün muhtarı Gencer Taşkaya, AA muhabirine, köyde sağanak yağışın etkili olduğunu belirterek, "Dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin bir bölümü yıkıldı. Cami çatısında hasar oluştu. Tüm elektrik tesisatları yandı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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