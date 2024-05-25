Kars'ta yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı

Köyün muhtarı Gencer Taşkaya, AA muhabirine, köyde sağanak yağışın etkili olduğunu belirterek, "Dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin bir bölümü yıkıldı. Cami çatısında hasar oluştu. Tüm elektrik tesisatları yandı." ifadelerini kullandı.

Minarenin şerefesinden düşen demir alemi ise direklerdeki elektrik tellerini koparması üzerine köyde enerji kesintisine neden oldu.

Köyde gök gürültülü sağanak sırasında Mahirbey köyünün camisinin minaresine yıldırım düştü. Bir bölümü yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları caminin çatısında da hasar oluşturdu.

İlçeye bağlı Mahirbey köyünde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Digor ilçesinde yıldırımın isabet ettiği minarenin bir bölümü yıkıldı, cami çatısında hasar oluştu.

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