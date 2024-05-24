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        Kars ve Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Kars ve Erzurum merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 18:38 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:38
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        Kars ve Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Kars ve Erzurum merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı.

        Etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçlarında hasar oluştu. Bazı sürücüler doludan korunmak için araçların üzerini battaniye ve halılarla örttü.

        Dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Sarıkamış ilçesinde de sağanak etkili oldu.

        Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye örterek doludan korumaya çalıştı.

        Taksi sürücüsü Kemalettin Tunç, aniden dolu yağdığını belirterek, aracını doludan korumak için akaryakıt istasyonuna çektiğini söyledi.

        Vatandaşlar ev ve işyerleri önünde biriken karları temizledi. Çobanlarda hayvanlarını meradan güçlükle ilçe merkezine getirebildi.

        - Erzurum

        Erzurum'da da sağanak yağış sonrası dolu etkili oldu.

        Trafikte aksamalar yaşandı, caddelerde su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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