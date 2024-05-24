Kars ve Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Kars ve Erzurum merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı.

Etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçlarında hasar oluştu. Bazı sürücüler doludan korunmak için araçların üzerini battaniye ve halılarla örttü.

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.