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        Ahşap ustasının okul atölyesinde yaptığı ürünler öğrenciler yararına satılıyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ahşap ustası Emrah Demir'in okul atölyesinde yaptığı otomobil, kamyon, cip, at arabası ve fayton gibi süs eşyalarının satışından elde edilen gelir öğrenciler için kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:54
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        Ahşap ustasının okul atölyesinde yaptığı ürünler öğrenciler yararına satılıyor
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        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ahşap ustası Emrah Demir'in okul atölyesinde yaptığı otomobil, kamyon, cip, at arabası ve fayton gibi süs eşyalarının satışından elde edilen gelir öğrenciler için kullanılıyor.

        Sarıkamış ilçesinde çiftçilik yapan 42 yaşındaki Demir, çocukken bulduğu ağaç parçalarına bıçakla şekil vererek başladığı ahşap işlemeciliğini yıllar içinde geliştirdi.

        Boş zamanlarında ağaç parçaları üzerinde çalışma yapan Demir, son 5 yıldır daha fazla ilgilendiği alanda birçok ürün ortaya koymaya başladı.

        Demir'in yeteneğini fark eden Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar'ın girişimiyle, ahşap ustası için Sarıkamış Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin boş bulunan bir bölümünde atölye oluşturuldu.

        Kaymakamlık himayesinde, atölyede yardımcı hizmetler personeli olarak zanaatını yapan Demir, tahta parçalarını ince ince işleyerek süs eşyalarına dönüştürüyor.

        Otomobil, kamyon, cip, at arabası, fayton gibi birçok ürün yapan Demir'in elinden çıkanlar, kaymakamlığın obsidyen satış mağazasında sergileniyor.

        Satılan ürünler sayesinde Demir, hem ahşap işlemeciliğini sürdürüyor hem de okulun malzeme alımları ve öğrencilerin kullandığı alanların ihtiyaçlarına katkı sağlıyor.

        - "Basit görünüyor ama en az 150 parça kesilip zımparalanıp yapıştırılıyor"

        Emrah Demir, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren ağaç parçalarıyla uğraşmayı, onlara şekil vermeyi çok sevdiğini söyledi.

        Ahşap işlemeciliğinin büyük sabır gerektirdiğini anlatan Demir, "Küçükken bıçakla tahtadan at, koyun gibi şeyler yapmaya büyüdükçe de daha değişik şeyler yapmaya çalıştım. Yaklaşık 5 yıldır bu işi daha da geliştirdim. Şu ana kadar en az 100 çeşit tır, yarış arabası, cip, kamyon gibi birçok ürün yaptım." dedi.

        Yaptığı çalışmaların beğenilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Demir, "Bir treylerin yapımı ortalama 12-13 gün sürüyor. Baktığınız zaman çok basit görünüyor ama en az 150 parça kesilip zımparalanıp yapıştırılıyor. Gerçekten bu ahşap sanatı insanın ruhunu dinlendiren bir uğraş, gençlerin bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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