Sarıkamış'ta "Meslekleri Öğreniyorum-Geleceğe Bilerek Yürüyorum" projesi

Çiğdem Solmaz Çelik, öğretmenler Meryem Bulut ve Şevval Gümüş de proje kapsamında Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.

Vakıf yöneticisi, doğa fotoğrafçısı emekli Dr. Öğr. Görevlisi Gürsoy Solmaz ise öğretmenlik ve fotoğrafçılık konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Bilgilendirmenin ardından Çelik, projeye katkı sunan Sarıkamış Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okula gelip mesleklerini öğrencilere anlatanlara teşekkür etti.

Çelik, "Meslek sahibi kişilere merak ettiklerinin sorularak hedeflerinin netleştirilmesi, öğrencilerin geleceğe adımlarının sağlamlaştırılması, kendi isteği dışındaki mesleklerle ilgili donanıma sahip olmalarıyla birlikte genel kültürlerine katkıda bulunmayı sağlamak istedik." dedi.

Proje yöneticisi öğretmen Çiğdem Solmaz Çelik, projede amaçlarının öğrencileri, istediği mesleklere sahip olan kişilerle buluşturup bilgi edinmesini, merak ettiklerini öğrenmesi ve geleceğe dair hedeflerini netleştirmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

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