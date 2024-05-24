Kars'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın tedavi altına alındı

Kapının kilitli olması nedeniyle eve giremeyen komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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