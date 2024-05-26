Kars'ta göçmen kuşlar yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ta yağışlarla yeşeren doğada göçmen kuşlar, yiyecek ararken görüntülendi.

Konum itibarıyla sunduğu ekolojik çeşitlilikle birçok yaban hayvanın beslenmesine ve barınmasına ev sahipliği yapan Kars'ta, karların erimesi ve artan yağışlarla birçok alanda göletler oluşmaya başladı.

İlkbaharla bölgeye dönen göçmen kuşlar da Kars Ovası'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de 2 bin 500 rakımlı Karaçayır, Handere ve Çataldere bölgesindeki sulak alanlara gelen göçmen kuşlar, burada hem beslenme hem de üreme imkanı buluyor.