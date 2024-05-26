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        Kars'ta göçmen kuşlar yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ta yağışlarla yeşeren doğada göçmen kuşlar, yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:55
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        Kars'ta göçmen kuşlar yiyecek ararken görüntülendi
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        Kars'ta yağışlarla yeşeren doğada göçmen kuşlar, yiyecek ararken görüntülendi.

        Konum itibarıyla sunduğu ekolojik çeşitlilikle birçok yaban hayvanın beslenmesine ve barınmasına ev sahipliği yapan Kars'ta, karların erimesi ve artan yağışlarla birçok alanda göletler oluşmaya başladı.

        İlkbaharla bölgeye dönen göçmen kuşlar da Kars Ovası'nda yiyecek ararken görüntülendi.

        Sarıkamış ilçesinde de 2 bin 500 rakımlı Karaçayır, Handere ve Çataldere bölgesindeki sulak alanlara gelen göçmen kuşlar, burada hem beslenme hem de üreme imkanı buluyor.

        Rengarenk çiçeklerle bezenmiş meralar, angut, çeltikçi, balıkçıl, sığır kuşu, kızılbacak, ibibik ve kız kuşu gibi birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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