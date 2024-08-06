Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Cinayet şüphelisi İran'a kaçarken yakalandı

        KARS'ta husumetlisi olduğu Eren Budaklı'yı (26) takip ederek evinin önünde öldüren M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:43 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinayet şüphelisi İran'a kaçarken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS'ta husumetlisi olduğu Eren Budaklı'yı (26) takip ederek evinin önünde öldüren M.B. (40) Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a kaçmak isterken yakalandı.

        Olay, 27 Temmuz’da merkez Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları Eren Budaklı'nın Kars'a geldiği bilgisini alan M.B., arkadaşı İ.H.Y.'nin (27) takip etmesi için araç kiraladı. İ.H.Y.'nin verdiği bilgi üzerine M.B., Budaklı'yı evinin önünde yanındaki ruhsatsız tabanca ile vurdu. Vücudunun 2 yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Eren Budaklı, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.B.'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Olaya karışan ve gözaltına alınan İ.H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNCE VURDU, SONRA DARBETTİ

        Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda M.B.'nin Eren Budaklı'yı vurduktan sonra darbettiği ortaya çıktı. Görüntülerde M.B.'yi, Eren'in yakınlarının müdahale ederek uzaklaştırdığı anlar da görülüyor.

        TIR'LA İRAN'A KAÇACAKTI

        Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi M.B.'nin ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a geçeceği bilgisi üzerine polis, harekete geçti. M.B'.nin sınırı geçeceği TIR'ı tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanan M.B., Kars'a getirilerek gözaltına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan M.B., adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen M.B., güvenlik tedbiri altında adliyeye getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"

        Benzer Haberler

        Kars'ta devrilen tırda sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
        Kars'ta devrilen tırda sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
        Ardahan'daki "Şeytan Kalesi" her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
        Ardahan'daki "Şeytan Kalesi" her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
        Kars'ta sel nedeniyle ev ve ahırlar zarar gördü
        Kars'ta sel nedeniyle ev ve ahırlar zarar gördü
        Ani Ören Yeri'ndeki yapıları evinin duvarına çizdi
        Ani Ören Yeri'ndeki yapıları evinin duvarına çizdi
        Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta sergileniyor
        Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta sergileniyor
        Açık arazide yıldırımdan korunmak için "Parmak uçlarında durarak çömelin" u...
        Açık arazide yıldırımdan korunmak için "Parmak uçlarında durarak çömelin" u...