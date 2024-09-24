Kars'ta 7 katlı otelde yangın (2)
'8KİŞİNİN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI'Kars Valisi Ziya Polat ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin olay yerine gelip yangınla ilgili bilgi aldı.
'8KİŞİNİN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI'
Kars Valisi Ziya Polat ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin olay yerine gelip yangınla ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekibiyle görüşen Vali Polat, yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. Kars'ımızda bugün bir otelimizde yangın ihbarıyla itfaiyemiz hemen müdahalede bulunmuştur. Can kaybımız yoktur. Şu an hastanelerimize hastalarımızı sevk ettik. 8 vatandaşın hastanede tedavilerine başlandı. Şimdi hastaneye gidip misafirlerimize, yabancı konuklarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunacağım. Tekrar Kars'ımıza geçmiş olsun. İtfaiye teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Allah bir daha böyle afetler, yangınlar göstermesin" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.