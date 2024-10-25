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        Makatından uyuşturucu çıkan İranlı tutuklandı

        KARS'ta, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu yolcunun hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:55
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        Makatından uyuşturucu çıkan İranlı tutuklandı
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        KARS'ta, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu yolcunun hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu doğal yolla çıkarılırken, şüpheli tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, Iğdır'dan gelerek Trabzon'a giden yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği İran uyruklu Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’i (39) gözaltına aldı.

        Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Yenkejeh'in çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Doğal yolla kadının makatından 94 parça halinde toplam 550,93 gram metamfetamin çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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