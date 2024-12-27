İstanbul'dan göç ettiği Kars'ta deve kuşu yetiştirmeye başladı

İSTANBUL'dan memleketi Kars'a göç eden Metin Tetik (50), aldığı 5 deve kuşu ile yetiştiriciliğe başladı. 22 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirten Tetik, "Bir deve kuşu, yılda 80 yumurta veriyor. Şimdilik 7 dönümlük alanımız var. Bu bir başlangıç" dedi.

İstanbul'da dekorasyon işi yapan evli, 3 çocuk babası Metin Tetik, 8 yıl önce memleketi Kars'ın Esenkent köyüne göç etti. Burada deve kuşu yetiştirmek isteyen Tetik, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki çiftlikten 3'ü dişi toplam 5 deve kuşu alarak, 22 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Metin Tetik, "Bu benim 22 yıllık bir hayalimdi, bugüne nasip oldu. Doğubayazıt'tan aldığım 5 deve kuşu ile üretim ve kesim yapacağım. Deve kuşları her türlü yemi yiyor, bakımlarını yapıyoruz. Eksi 30-40 dereceye kadar dayanıklılar, gezmeyi seven hayvanlar. Strese gelmezler. Kuşlardan yumurta almaya başladık. Bir deve kuşu, yılda 80 yumurta veriyor. Doğubayazıt'tan aldığım deve kuşları bir aile. İlerde burayı büyüteceğiz. Şimdilik 7 dönümlük alanımız var. Bu bir başlangıç. Günde 1,5 kilo yem yiyorlar, yüzde 80'i kuluçkaya yattı mı çıkıyor. Pazar alanı hazır. Eti, derisi, tüyleri, yumurtası, tırnakları ve yavrusu para eden bir kuş" dedi.