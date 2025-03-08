Bakan Yerlikaya: Kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından bir bebeğin katledilmesini kabul edemeyiz
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Karatay ilçemizde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bir yavrumuz maalesef kurtarılamadı.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Karatay ilçemizde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bir yavrumuz maalesef kurtarılamadı. Büyük bir acı bu. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2025 yılında gerekli bütün kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz" dedi.
Asayiş toplantısı için Kars'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, valiliği ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Ziya Polat'tan kent ile ilgili brifing alan Bakan Yerlikaya, esnafı da ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek vererek, günlerini kutlayan Bakan Yerlikaya, trafik polisleriyle sohbet etti. Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Yerlikaya, bir otelin salonunda düzenlenen 'Asayiş Toplantısı'na katıldı. İlgili kurumların brifinglerini dinleyen Bakan Yerlikaya, toplantının sonunda açıklama yaptı. Konya Karatay'da yaşanan sokak köpeklerinin saldırısıyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Dün memleketim Konya'dan hepimizin içini acıtan bir olay yaşandı. Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki yaşındaki bir yavrumuz maalesef kurtarılamadı. Büyük bir acı bu. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2025 yılında gerekli bütün kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Tüm valilerime talimat verdim dün gece. Bugün sabah da arkadaşlarımız, bakanlıkta hep bunu çalıştı. Şunu yapmak istiyoruz artık. Bütün bakımevindeki hayvan sayılarını kurulacak bir komisyonla tespit edecek, sürekli sayım yapılacak ama bunlar ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitler İçişleri Bakanınız olarak ben aziz milletimle bunları paylaşacağım. Yapmak istediğim şu, açık ve net. Kanun kanundur. Yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi Meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Ve biz sokak hayvanları ile ilgili mevcut bakım evlerinde ve yeni yapılacak bakım evleriyle ilgili yeni bir süreç başlatıldı. Bizim şu ana kadar duyduklarımız, tespitlerimiz sokak hayvanlarının toplanmaları ile ilgili iyi olan, bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum. Bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde. Birbirimizi kandırmayalım. Kurulacak komisyon aynen şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, geriye mi gitmiş? Bunlara bakacağız. Bunları paylaşacağız. Yeni bakım evi yapımla ilgili bir gayret var mı? Evet var. Onları ben il il kamuoyuna her ay bunları paylaşacağım. Sorumlu olan varsa yani telefonla kendim görüştüm, valimizle efendim bu işi teşvik ettik, artırdık. Netice alamadık. O zaman mülkiye müfettişleriyle beraber bunu gereğini yapacağız" diye konuştu.
‘MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ GÖNDERDİM’
Konya'daki olayla ilgili mülkiye müfettişleri gönderdiğini ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:
"Konya'daki bu üzücü büyük acı olayda olduğu gibi daha önce Hakkari Yüksekova'da, daha önce işte diğer pek çok şehirde bu minval üzücü müessir olaylar olduğu zaman bakanınız olarak şunu yaptım: o günün sabahına müfettiş gönderdim. Tıpkı bugün sabah Konya Karatay ilçemize mülkiye müfettişleri gönderdiğim gibi. Onlara şunu söylüyorum. Gidin bakın. Gerçekten, gerçekten sokak hayvanlarının kanunun ruhuna uygun bir şekilde toplanması ve onların ıslah ve bakımlarıyla ilgili süreci yerine getiren bir duruş var mı, yok mu? Buna baktırıyorum. Bunu görmediğim zaman soruşturma izin veriyorum. Bundan sonra ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza söz veriyorum. 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkanlığı, 51 ilde kırsal kesimde il özel idaresi olması hasebiyle buradan sesleniyorum ve dün de talimat verdim. 51 valimiz ve özel idare olarak ve il belediyeleri ve nüfusu 25 bin ve üzeri olan bütün ilçe belediyeleri ile beraber biz bu sorumluluğumuzu kanunun bizden istediği, milletimizin çıkardığı bu kanunun gereğini yapmak zorunda. Hayvanları biz seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Benim evimde üç tane kedim var. Ama sorumluluğun ağırlığının ne kadar büyük olduğunu gördüm. Hepsinde çip var. Biri dışarıya çıkıp kaçmaması, onlara sağlık, diğer bakım bunları yapmakla ilgili ödevimin bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum ben. Can güvenliği, değerli arkadaşlarım, can güvenliği. Bugün huzur güvenlik toplantısı yapıyoruz biz Kars'ta. Birazdan paylaşacağım kişilere ve mal varlığına karşı organize suç örgütleri zehir tacirlerinden, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden, suçlu suçluların hepsiyle mücadele ile ilgili bir günümüz bir günümüze uymayan, hep hayır yönünde, iyi yönde olay sayısını düşüren ve aydınlatma sayılarını yukarıya çıkaran bir duruş sergiliyoruz. Bunun izini takip ediyoruz. Dolayısıyla İçişleri Bakanınız olarak ben emrimdeki valilerimin hepsi aynı şekilde onların uhdesindeki ilgili müdürlükler, belediye başkanları, büyükşehir, ilçe belediye, il belediye fark etmez, hepsi beraber oturacaklar ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki bir daha 2 yaşında bir Rana'mız hayatının baharında mezara gitmesin. Ekranları başında olan vatandaşlarımızdan bunu gönlümden geldiğince söylemek istedim. İlk basın açıklamamı Mart’ın 12'sinde yapacağım. Tespitlerimi yaptıktan sonra bu sayılarla ve bu gelişmelerin her ayın 12'sinden 12'sine sizlerle hem yazılı hem sözlü paylaşacağım. Bu noktada dilek, temenni, şikayetleri de 112'ye yapın."
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