Bakan Yerlikaya: Kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından bir bebeğin katledilmesini kabul edemeyiz

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Karatay ilçemizde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bir yavrumuz maalesef kurtarılamadı. Büyük bir acı bu. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2025 yılında gerekli bütün kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz" dedi.

Asayiş toplantısı için Kars'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, valiliği ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Ziya Polat'tan kent ile ilgili brifing alan Bakan Yerlikaya, esnafı da ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek vererek, günlerini kutlayan Bakan Yerlikaya, trafik polisleriyle sohbet etti. Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Yerlikaya, bir otelin salonunda düzenlenen 'Asayiş Toplantısı'na katıldı. İlgili kurumların brifinglerini dinleyen Bakan Yerlikaya, toplantının sonunda açıklama yaptı. Konya Karatay'da yaşanan sokak köpeklerinin saldırısıyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Dün memleketim Konya'dan hepimizin içini acıtan bir olay yaşandı. Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki yaşındaki bir yavrumuz maalesef kurtarılamadı. Büyük bir acı bu. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2025 yılında gerekli bütün kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Tüm valilerime talimat verdim dün gece. Bugün sabah da arkadaşlarımız, bakanlıkta hep bunu çalıştı. Şunu yapmak istiyoruz artık. Bütün bakımevindeki hayvan sayılarını kurulacak bir komisyonla tespit edecek, sürekli sayım yapılacak ama bunlar ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitler İçişleri Bakanınız olarak ben aziz milletimle bunları paylaşacağım. Yapmak istediğim şu, açık ve net. Kanun kanundur. Yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi Meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Ve biz sokak hayvanları ile ilgili mevcut bakım evlerinde ve yeni yapılacak bakım evleriyle ilgili yeni bir süreç başlatıldı. Bizim şu ana kadar duyduklarımız, tespitlerimiz sokak hayvanlarının toplanmaları ile ilgili iyi olan, bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum. Bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde. Birbirimizi kandırmayalım. Kurulacak komisyon aynen şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, geriye mi gitmiş? Bunlara bakacağız. Bunları paylaşacağız. Yeni bakım evi yapımla ilgili bir gayret var mı? Evet var. Onları ben il il kamuoyuna her ay bunları paylaşacağım. Sorumlu olan varsa yani telefonla kendim görüştüm, valimizle efendim bu işi teşvik ettik, artırdık. Netice alamadık. O zaman mülkiye müfettişleriyle beraber bunu gereğini yapacağız" diye konuştu.