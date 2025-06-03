Dünyadaki diğer Malakanlarla bağlantı kurmak için atalarının yaşadığı Kars'a geldiler

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) ve Avusturalya'dan Kars'a gelen 3 Malakan, atalarının yaşadıkları toprakları ziyaret etti. Malakan tarihçisi Andrei Conovaloff, "Dünyadaki Malakanlarla kontağı sağlamak istiyoruz" dedi.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Çarlık Rusya döneminde silahlanmaya karşı çıkıp savaşmadıkları için Kafkasya’ya ve kısmen Anadolu'ya sürgün edilen Malakanların torunları, atalarının yaşadıkları topraklar üzerinde incelemelerde bulunmak için çalışma başlattı. ABD’de yaşayan Malakan tarihçisi Andrei Conovaloff ve Vasili Kobzev ile Avusturalya'da yaşayan Jerry Bogdanoff, atalarının doğup büyüdüğü topraklara, Kars'a geldi. Kars Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Vedat Akçayöz'ün rehberliğinde merkez Çakmak köyünde Malakan Mezarlığı’nı ziyaret eden Conovaloff, Kobzev ile Bogdanoff, Malakan Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu.

Konukların Kars ve çevresindeki Rus köylerini, Malakan mezarlarını ve su değirmenlerini incelediklerini söyleyen Vedat Akçayöz, Çakmak köyünde bulunan Malakan Mezarlarını ziyaret ettiklerini belirtti. Akçayöz, "Bu süreç içerisindeki en büyük amaçları kendilerinin dünya çapında bir web sayfaları var. Bu web sayfaları üzerinden Kars bölgesinde yaşayan bu bölgeden göçen Malakanların, bu bölgeyle kültür ve turizm üzerinden tekrar entegre edebilmek için Amerika, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da bulunan Malakanların iletişimlerini sağlamak, Kars ekonomisine ve turizmine katkı yapmak amacıyla buraya geldiler. Bizim Kültür Bakanlığı desteğiyle yapmış olduğumuz Malakan Evi'nin restorasyonu ile ilgilendiler. Bu bölgeyi benim arzum ve amacım; Çakmak köyündeki bu Malakan Evi’ni restore ettirdikten sonra Kültür Bakanlığı'nın da desteğiyle burada bir Malakan Müzesi'ni yapabilmektir" diye konuştu.