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        Kars'ta devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:28
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        Kars'ta devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı.

        M.A.G idaresindeki 36 AAL 594 plakalı ambulans, ihbara gittiği sırada Esenkır köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü M.A.G ile sağlık personelleri S.K. ve U.D. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kağızman Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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