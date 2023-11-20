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        Kars'ta yoğun kar nedeniyle zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor

        Kars'ta kar yağışı ve tipiyle oluşan buzlanma nedeniyle bazı kara yollarında zincirsiz tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:41 Güncelleme: 21.11.2023 - 00:07
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        Kars'ta yoğun kar nedeniyle zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor
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        Kars'ta kar yağışı ve tipiyle oluşan buzlanma nedeniyle bazı kara yollarında zincirsiz tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerden kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zinciri bulunmayan tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

        Bu arada Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde Karayolları ekibinin kaza yapması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Yolda kalan bazı araçların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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