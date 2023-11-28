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        Kars'ta akıma kapılan 8 koyun telef oldu

        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattının kopması sonucu akıma kapılan 8 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:53
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        Kars'ta akıma kapılan 8 koyun telef oldu
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        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattının kopması sonucu akıma kapılan 8 koyun telef oldu.

        Merkeze bağlı Akbaba köyünde, şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı koptu. Köyün içinden geçen R.İ'ye ait koyun sürüsü akıma kapıldı.

        Koyunlardan 8'i telef oldu, ihbar üzerine köye jandarma ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada hat onarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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