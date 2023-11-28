Kars'ta akıma kapılan 8 koyun telef oldu

Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattının kopması sonucu akıma kapılan 8 koyun telef oldu.

Merkeze bağlı Akbaba köyünde, şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı koptu. Köyün içinden geçen R.İ'ye ait koyun sürüsü akıma kapıldı.

Koyunlardan 8'i telef oldu, ihbar üzerine köye jandarma ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada hat onarıldı.

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