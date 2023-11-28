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        Kars'ta fırtına sonrası hasar tespitine başlandı

        Kars'ta iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle kent genelinde ilk belirlemelere göre 20'si konut 8'i ahır olmak üzere 28 yapıda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:10
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        Kars'ta fırtına sonrası hasar tespitine başlandı
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        Kars'ta iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle kent genelinde ilk belirlemelere göre 20'si konut 8'i ahır olmak üzere 28 yapıda hasar oluştu.

        Afet ve Acil İl Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle gelen hasar ihbarlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birimlerine bildirdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde kurulan ekiplerce, kent merkezi, Kağızman ve Selim ilçelerinde hasar gören 29 yapıda inceleme yaptı.

        Çalışmada, ilk belirlemelere göre 20'si konut 8'i ahır olmak üzere 28 yapıda hasar oluştuğu saptandı.

        Kars Harakani Devlet Hastanesi'nin de dış cephesinin de zarar gördüğü fırtına nedeniyle ekiplerin, gelen ihbarları değerlendirerek çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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