Kars'ta fırtına sonrası hasar tespitine başlandı
Kars'ta iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle kent genelinde ilk belirlemelere göre 20'si konut 8'i ahır olmak üzere 28 yapıda hasar oluştu.
Kars'ta iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle kent genelinde ilk belirlemelere göre 20'si konut 8'i ahır olmak üzere 28 yapıda hasar oluştu.
Afet ve Acil İl Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle gelen hasar ihbarlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birimlerine bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde kurulan ekiplerce, kent merkezi, Kağızman ve Selim ilçelerinde hasar gören 29 yapıda inceleme yaptı.
Çalışmada, ilk belirlemelere göre 20'si konut 8'i ahır olmak üzere 28 yapıda hasar oluştuğu saptandı.
Kars Harakani Devlet Hastanesi'nin de dış cephesinin de zarar gördüğü fırtına nedeniyle ekiplerin, gelen ihbarları değerlendirerek çalışmasını sürdürüyor.
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