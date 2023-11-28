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        Ambulans uçak, 70 yaşındaki hasta için havalandı

        KARS'takalp damar hastası Hayrettin Cumentor (70), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:00
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        Ambulans uçak, 70 yaşındaki hasta için havalandı
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        KARS'takalp damar hastası Hayrettin Cumentor (70), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Hayrettin Cumentor, kalp damar tıkanıklığı şikayetiyle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne müracaat etti. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından Ankara´ya sevkine karar verildi. Hastane yetkilileri, durumu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp Merkezi ile irtibata geçildi. Ankara´da tedavi edilmesine karar verilen Cumentor, Harakani Havalimanı'na gelen ambulans uçakla Ankara´ya gönderildi.

        Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Merkezimizde uzun yıllardır her türlü ritim bozukluğunun hem geleneksel hem de üç boyutlu haritalama yöntemi ile tedavisi yapılmaktadır. Bölgenin tek üç boyutlu haritalama ile ritim bozukluğunun yakılması merkezi olmamıza rağmen, bu hastanın hem hemodinamik açıdan stabil olmaması hem ritim bozukluğunun kaynaklarının farklı bölgeler olması, hem yakma işleminin çok uzun ve komplike olması ve hem de teknik açıdan cerrahi ve yapay dolaşım desteği gerekebilmesi nedeni ile sevk edilmesi planlandı. Yoğun bakımda bu klinik özelliklere sahip hastalar dünyanın her yerinde belli standartlar ve belli merkezlerde takip edilir ve biz de zaman kaybetmeden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp Merkezi ile temasa geçip hasta menfaatine uygun şekilde sevkini planladık. Hastanın dolaşım ve solunumunun istikrarlı olmaması nedeniyle uçak ambulans istenmiştir. 112 merkez komuta, hastanın durumunun hayati olması nedeni ile uçak ambulans planlamasını ivedilikle yapılmıştır" denildi.

        Ayrıca, Ankara'da beyin ameliyatı olan Muhammet Bekirhan da ambulans uçakla Kars'a getirildi. Bekirhan, kara ambulansıyla Erzurum'a sevk edilerek burada takip altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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