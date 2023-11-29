Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

Kars'ta farklı suçlardan aranması olan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin, aranan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda, "terör örgütü propagandası yapmak"tan S.S, "cinsel taciz"den M.Y, "kasten yaralama"dan M.D, "silahla tehdit" suçundan H.S, "güveni kötüye kullanma"dan İ.K ile farklı suçlardan kaydı bulunan M.İ'nin olduğu aranan 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.