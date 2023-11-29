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        Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

        Kars'ta farklı suçlardan aranması olan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:39
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        Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta farklı suçlardan aranması olan 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin, aranan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor.

        Polis ekiplerince yapılan operasyonda, "terör örgütü propagandası yapmak"tan S.S, "cinsel taciz"den M.Y, "kasten yaralama"dan M.D, "silahla tehdit" suçundan H.S, "güveni kötüye kullanma"dan İ.K ile farklı suçlardan kaydı bulunan M.İ'nin olduğu aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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