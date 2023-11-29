Kars, Ardahan ve Iğdır dağlarına güvenli tırmanış için tabela yerleştiriliyor Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliğince, bölgedeki dağların zirvelerine dağcıların daha güvenli tırmanış gerçekleştirmesi için tanıtım tabelası dikiliyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliğince, bölgedeki dağların zirvelerine dağcıların daha güvenli tırmanış gerçekleştirmesi için tanıtım tabelası dikiliyor.

TDF üyesi Kars, Ardahan ve Iğdırlı dağcılar, bölgedeki dağlarda yürüyüş gerçekleştirerek buralara güvenli iniş ve çıkış için tabela dikimine başladı.

Daha önce Kars'taki Yahni Dağı'nın zirvesine rota ve zirve tabelası diken dağcılar, bu kez de 2 bin 246 rakımlı Üçler Tepesi'nin zirvesine bilgi amaçlı tabela yerleştirdi.

Kars Dağcılık İl Temsilciliği üyesi Tunuslu Mohamed Ali Bal, Kars'ta 25, Ardahan'da 15 ve Iğdır'da 10 civarında rakımları 2 bin 200 ile 3 bin 220 metre civarında 50 dağın bulunduğunu söyledi.

Bölge illerdeki birçok faaliyete katıldığını anlatan Bal, "Federasyon nezdinde dağcı arkadaşlarımla Kars, Ardahan ve Iğdır'da birçok dağa zirve yaptım, sayısız doğa yürüyüşüne de katıldım. Bugün de arkadaşlarımla Üçler Tepesine tırmanış gerçekleştirerek zirveye tabela diktik. Ben Tunus'tan gelerek Kars, Ardahan ve Iğdır'da böylesine dağ ve doğa tutkunu arkadaşlarla bu faaliyetleri yapmaktan son derece mutlu oluyorum." dedi.

Bal, TDF Kars İl Temsilciliğinin başlattığı bu çalışma sayesinde dağcıların daha güvenli bir tırmanış gerçekleştireceğini belirtti.