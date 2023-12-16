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        JAK timleri çam ormanlarıyla kaplı Cıbıltepe'de güvenli kayak tatili için hazır

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Sarıçam ormanlarıyla kaplı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (​JAK) timi, turistlerin güven içinde kayak tatili yapması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:25
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        JAK timleri çam ormanlarıyla kaplı Cıbıltepe'de güvenli kayak tatili için hazır
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        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Sarıçam ormanlarıyla kaplı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (​JAK) timi, turistlerin güven içinde kayak tatili yapması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

        Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan ve yakın zamanda sezona başlayacak olan kayak merkezinde, olası kazalara karşı İl Jandarma Komutanlığına bağlı 14 kişilik JAK timi gece gündüz iki vardiya halinde görev yapıyor.

        Kayak kazaları, kaybolma ve mahsur kalma gibi durumlarda hızlı müdahale için merkezde hazır bulunan JAK timi, bu yılki turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

        JAK timi, bilgi ve tecrübelerini pekiştirmek için zaman zaman tatbikatlar da yapıyor.

        Senaryo gereği kayak merkezinin birinci etap pistinde düşüp yaralanan bir turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp yardım istedi.

        İhbar üzerine kar motorlarıyla olay yerine ulaşan JAK timi, ilk müdahalenin ardından sedyeye aldıkları yaralı turisti, sağlık ekiplerine teslim etti.

        - Telesiyejde mahsur kalma senaryosu üzerine de tatbikat yapıldı

        Başka bir senaryoda ise kayak merkezindeki telesiyejde mahsur kalan 2 kayakçıya, JAK timleri müdahale etti.

        Halat yardımıyla telesiyeje çıkan timler, 30 metre yükseklikte mahsur kalan iki turisti güvenle piste indirdi.

        Turizmci Kemal Sönmez, AA muhabirine, merkezde sezon hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

        Tesisinin birkaç gün içinde açılacağını ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

        "Jandarma Arama Kurtarma ekibimiz her zamanki gibi hummalı bir çalışmayla sezona hazırlandı. JAK timlerimiz kayak merkezine gelen misafirlerimizin daha güvenli şekilde kayak yapmalarını sağlamak, herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale etmek için hem personel hem ekipman olarak hazır. Bugün de sezon öncesi son bir tatbikat yaptılar. Misafirlerimizin güvenli kış sezonu geçirmesi için elllerinden geleni yapıyorlar. Bu anlamda arama kurtarma ekibimiz daima hazır bekliyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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