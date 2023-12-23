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        Kars'ı Iğdır ile Ardahan'a bağlayan kara yolları kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

        Kars'ı Iğdır ve Ardahan'a bağlayan kara yolları kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı, Ağrı'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:24 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:52
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        Kars'ı Iğdır ile Ardahan'a bağlayan kara yolları kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı
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        Kars'ı Iğdır ve Ardahan'a bağlayan kara yolları kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı, Ağrı'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Olumsuz hava koşullar nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği Kars'ta, akşam saatlerinde şiddetini artıran tipi görüş mesafesini düşürdü.

        Yoğun tipi nedeniyle Kars-Iğdır ile Kars-Ardahan kara yolunda 20 tır yolda kaldı.

        Polis ve jandarma ekipleri bu kara yollarında tır geçişine izin vermiyor.

        Kars'ın Kağızman-Ağrı kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        - Ağrı

        Ağrı’da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Akşama doğru başlayan kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kar yağışı nedeniyle kenti komşu illere bağlayan kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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