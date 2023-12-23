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        Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kars'ın Susuz ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 19:04 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:34
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        Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kars’ın Susuz ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kars-Ardahan kara yolunun Susuz Şelalesi mevkisinde kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 1 tır, kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yaralılar ambulanslarla il ve ilçedeki hastaneye sevk edildi.

        Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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