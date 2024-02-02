Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor

Kars'ın Arpaçay ilçesinde karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarını besliyor.

Kış aylarında ahır ve ağıllarda hayvanlarının bakımını yapan Tepecik köyündeki besiciler, zorlu mesailerine günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Sabahları otların üzerindeki karı temizleyen besiciler, daha sonra beyaz örtü üzerinde hayvanlarını besliyor.

Besiciler, dondurucu soğukta hayvanlarını belirli saatlerde de dereye götürüp su ihtiyaçlarını karşılıyor.

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