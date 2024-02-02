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        Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:18
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        Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

        Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarını besliyor.

        Kış aylarında ahır ve ağıllarda hayvanlarının bakımını yapan Tepecik köyündeki besiciler, zorlu mesailerine günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

        Sabahları otların üzerindeki karı temizleyen besiciler, daha sonra beyaz örtü üzerinde hayvanlarını besliyor.

        Besiciler, dondurucu soğukta hayvanlarını belirli saatlerde de dereye götürüp su ihtiyaçlarını karşılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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