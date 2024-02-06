Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 21 araç kurtarıldı
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 21 araç kurtarıldı.
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 21 araç kurtarıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.
Yoğun tipi nedeniyle 56 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, 2 ambulans ve 19 araç mahsur kaldıkları yerlerden İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.
Arpaçay-Çıldır kara yolunda da yoğun tipi yüzünden bazı araçlar kara gömüldü, yol ulaşıma kapatıldı.
Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.
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