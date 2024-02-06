Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 21 araç kurtarıldı

        Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 21 araç kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 23:32 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 21 araç kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 21 araç kurtarıldı.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

        Yoğun tipi nedeniyle 56 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, 2 ambulans ve 19 araç mahsur kaldıkları yerlerden İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

        Arpaçay-Çıldır kara yolunda da yoğun tipi yüzünden bazı araçlar kara gömüldü, yol ulaşıma kapatıldı.

        Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Artvin'de sel ve heyelan! Camide mahsur kaldılar
        Artvin'de sel ve heyelan! Camide mahsur kaldılar
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması

        Benzer Haberler

        Kars'ta kar nedeniyle yollarda mahsur kalan 110 kişi misafirhanelere yerleş...
        Kars'ta kar nedeniyle yollarda mahsur kalan 110 kişi misafirhanelere yerleş...
        Kars´ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 110 kişi kurtarıldı
        Kars´ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 110 kişi kurtarıldı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Kars, Erzincan ve Iğdır'da anıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Kars, Erzincan ve Iğdır'da anıldı