Kars'taki "Kış-2025 Tatbikatı"nda milli savunma teknolojileri sergilendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği "Kış Tatbikatı-2025" kapsamında açılan sergiyle, ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu teknolojiler tanıtılıyor.

3. Ordu Komutanlığının kontrol ve yönetiminde, 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025" kapsamında Cumhuriyet köyü bölgesinde Savunma Sanayi Sergisi açıldı.

16 Türk savunma sanayisi şirketi ve 2 kurumun teknolojilerini görücüye çıkardığı sergide, ilk kez tanıtılan sistemler ile tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılacak bazı ürün ve sistemler yer alıyor.

Sergi, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp ve radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor.

- "MKE-408" ve E-ARAZİ tanıtıldı

Sergide, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve modern orduların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan, yeni nesil keskin nişancı tüfeği "MKE-408" ve E-ARAZİ elektrik hibrit tahrik sistemli arazi aracı tanıtıldı.

Namlu uzunluğu 736,6 mm ve toplam uzunluğu 1410 cm olan 10,36 mm x 77 kalibre kabiliyetine sahip ayarlanabilir tetik sistemi bulunan MKE-408, 2 bin 200 metreden hedefi başarıyla vurabiliyor. İlk kez Kış Tatbikatı-2025'te Savunma Sanayi Sergisi'nde görücüye çıkan keskin nişancı tüfeği, öğrencilerin de ilgi odağı oldu.

Makine ve Kimya Endüstrisinde görevli mühendis Muhammed Furkan Dalkılınç, gazetecilere, elektrikli arazi aracı "E-ARAZİ"ye ilişkin bilgi verdi.

Elektrikli arazi aracının, Land Rover 110 modelin elektrik hibrit sistemiyle çalıştırıldığını dile getiren Dalkılınç, şunları söyledi:

"Geri dönüşümden alınıp altındaki motoruna, elektrik motor ve pil paketi konularak yapılmış, hem ön hem de arka tarafında elektrikli motor bulunmaktadır. Pil paketi de aynı şekilde ikiye bölünüp önde ve arka tarafta konulmuş, toplamda 107,5 kilovatsaat pil paketimiz mevcuttur. Aracımız şu anda 400 kilometre menzile ve 150 kilometre saat hıza ulaşabilmektedir. Beygir gücümüz 335 ve enerjik olarak da 246 kilovatsaate ulaşabiliyor. Nominal olarak da 252 V derecesinde çalışabilmektedir. Enerji sistemini arka tarafında bulunan AC ve DC şekilde alabilmektedir. Aracımızın 360 derece kamerası bulunuyor ve görüntüyü ekranda alabilmekteyiz. Arazi koşullarında her şekilde çalışabilmekte ve şu anda gördüğünüz üzere araç çalışır modda ve elektrikli sistem olduğu için hiçbir ses üretmemektedir."