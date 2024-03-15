Kars ve Tunceli'de kar etkili oldu

Belediye ekipleri, bazı yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Yağışla ilçedeki cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Kar yağışının bölgede birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Ağaçlar, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Vatandaşlar araçların üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

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