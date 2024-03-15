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        Kars ve Tunceli'de kar etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ve Tunceli'nin Ovacık ilçeleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:57
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        Kars ve Tunceli'de kar etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ve Tunceli'nin Ovacık ilçeleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Sarıkamış'ta sabah saatlerinde başlayan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.

        Ağaçlar, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Vatandaşlar araçların üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

        Kar yağışının bölgede birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

        Suat Atilla, "Sabah kalktık her tarafı bembeyaz olmuş. Kış geri geldi. Kar berekettir, bereketiyle gelsin inşallah." dedi.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de sabah saatlerinde kar etkili oldu.

        Yağışla ilçedeki cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

        Belediye ekipleri, bazı yollarda kar küreme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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