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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih oynamazsa iki ihtimal - Beşiktaş Haberleri

        Semih oynamazsa iki ihtimal

        Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un durumu merak ediliyor... Trabzonspor maçının kadrosunda olması beklenen Semih'in ilk 11 için durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

        Giriş: 12.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:21
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        Semih oynamazsa iki ihtimal
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        Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıklarına 1 günlük ara verilirken çalışmalar yarın 11.00'deki antrenmanla devam edecek.

        Siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesinde durumu merak edilen tek isim ise Semih Kılıçsoy...

        Milli arayı sol kasığında yaşadığı gerilme nedeniyle sakatlıkla geçiren genç futbolcu, A Milli Takım'a seçilse de kadrodan çıkarılmak zorunda kalmıştı.

        Dün yapılan idmana takımla birlikte başlayan Semih Kılıçsoy, ikinci bölümde ise bireysel çalıştı.

        Trabzonspor maçının kadrosunda olması beklenen Semih'in ilk 11 için durumu ise belirsizliğini koruyor.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un antrenman eksiği nedeniyle Semih'i yedek başlatma ihtimali bulunuyor.

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        Bu durumda ise Hollandalı hocanın Semih Kılıçsoy yerine iki adayı var: Ernest Muçi ve Joao Mario...

        Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, 2-0 kazanılan Sivasspor maçında da Semih'in yerine 11'de başlamıştı. 23 yaşındaki futbolcu, 62 dakika sahada kalırken sonrasında yerini Semih'e bırakmıştı.

        Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Joao Mario da idmanlarda hazır görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hücumun her bölgesinde oynayabilen 31 yaşındaki futbolcu, Trabzon deplasmanında ilk kez siyah-beyazlı formayı terletebilir.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un son idmanların ardından Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Joao Mario arasındaki tercihine son idmanların ardından karar verecek.

        Van Bronckhorst'un diğer bölgelerde ise değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva ve Immobile yeri garanti gözüken isimler.

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