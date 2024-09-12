Semih oynamazsa iki ihtimal

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıklarına 1 günlük ara verilirken çalışmalar yarın 11.00'deki antrenmanla devam edecek.

Siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesinde durumu merak edilen tek isim ise Semih Kılıçsoy...

Milli arayı sol kasığında yaşadığı gerilme nedeniyle sakatlıkla geçiren genç futbolcu, A Milli Takım'a seçilse de kadrodan çıkarılmak zorunda kalmıştı.

Dün yapılan idmana takımla birlikte başlayan Semih Kılıçsoy, ikinci bölümde ise bireysel çalıştı.

Trabzonspor maçının kadrosunda olması beklenen Semih'in ilk 11 için durumu ise belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un antrenman eksiği nedeniyle Semih'i yedek başlatma ihtimali bulunuyor.

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Bu durumda ise Hollandalı hocanın Semih Kılıçsoy yerine iki adayı var: Ernest Muçi ve Joao Mario...