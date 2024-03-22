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        Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, kaçak altınla yakalandı

        Kars'ta, havalimanında Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, 686,55 gram gümrük kaçağı altınla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:55
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        Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, kaçak altınla yakalandı
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        Kars'ta, havalimanında Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, 686,55 gram gümrük kaçağı altınla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışması sürdürülüyor.

        Bu kapsamda ekipler, havalimanında Ermenistan uyruklu 2 şüphelinin çantasında 2 parça halinde 686,55 gram gümrük kaçağı altın ele geçirdi.

        Şüpheliler polislerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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