Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan O.G. (46), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Ekipler bir evde yaptığı aramada, 7 parça halinde bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edilen bin 35 lira, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kağıt, 4 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 14 fişek ele geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Sarıkamış ilçesinde daha önce belirlenen bir adrese narkotik dedektör köpeği "Daxo"nun desteğiyle operasyon düzenledi.

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