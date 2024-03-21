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        Kars'ta kar yağışı; yüksek kesimlerdeki köylerin yolu kapandı

        KARS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı köylerin yolları ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:50
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        Kars'ta kar yağışı; yüksek kesimlerdeki köylerin yolu kapandı
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        KARS’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı köylerin yolları ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımdaki köylerde kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı. Merkez ve Susuz ilçesine bağlı bazı köylere ulaşımın sağlandığı 2 bin 300 rakımlı Boğatepe Geçidi’ndeki yolu kapandı. Kars İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Köyleri karla kaplanan Keçili köyünde yaşayan Emrecan Okulmuş, “Rakım yüksek olduğu için burada 3-4 ay kış şartları sert geçiyor. Yaklaşık 20 gün sonra hayırlısıyla nefes alırız. Kapanan köy yolumuz sürekli açılıyor, bugün de kapanmıştı, ekipler geldi, kamyon yolda kaldı ama Allah’ın izniyle açılıyor, sıkıntı yok" diye konuştu.

        Yolu kapanan Keçeli köyünde çalışma yapan kar küreme kamyonu kara saplandı. Kamyon, köydeki traktörle bulunduğu yerden kurtarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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