Kars'ta kar yağışı; yüksek kesimlerdeki köylerin yolu kapandı

KARS’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı köylerin yolları ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımdaki köylerde kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı. Merkez ve Susuz ilçesine bağlı bazı köylere ulaşımın sağlandığı 2 bin 300 rakımlı Boğatepe Geçidi’ndeki yolu kapandı. Kars İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.