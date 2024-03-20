Asırlardır yaşatılan 'nevruz honçası' ve 'semeni' geleneği sürdürülüyor

TÜRK dünyasında asırlardır kutlanan 'Nevruz Bayramı'nın sembolü haline gelen 'semeni' ile 'nevruz honçası' geleneği sürdürülüyor.

Her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı, 'yeni yılın başlangıcı', 'baharın müjdecisi' veya 'doğa bayramı' olarak kabul görüyor. Nevruz Bayramı denince akla ilk gelen ise Türk kültüründe 'yaşam otu' olarak da adlandırılan 'semeni', nevruzun önemli sembollerinden birini oluşturuyor. Rengarenk kaplarda buğday, mısır ve nohut gibi tahıl yetiştirilme geleneği olan 'semeni', Kars’ta da asırlardır yaşatılıyor. Ayrıca Anadolu'nun kadim kültürünün vazgeçilmez hediyeleşme gelenekleri arasında yer alan, yeni evlenecek çiftlerin ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra ailelerin ve çiftlerin birbirine olan sevgisi ve bağlılığını göstermesi açısından da önem taşıyan 'nevruz honçası' geleneği de yine Kars'ta asırlardır sürdürülüyor.

Karslı Elif (48)-Zeki Demiral (54) çifti çocukları Şafak Demiral (26) ve Oruç Kayra Demiral (25) ile 24 yıldır bu işi yapıyor. Haftalar önce semenileri ekerek 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz Bayramı'na hazırlıklarını yapan aile, 1500 ile 2 bin 500 liraya satışa sunduğu 'nevruz honçası'nın yanında müşterilerine semeni hediye ediyor.

Babasının 24 yıl önce kurduğu işletmeyi devam ettirdiklerini belirten Şafak Demiral, "Semeni dediğimiz yeşil bitki, baharın gelişinin sembolüdür. Toprağın yeşermesi anlamına gelmektedir. Nevruz Bayramı'nda gelin honçaları hazırlanır, semeni de onların yanında hediye olarak verilir. Semeni honçasında yaş yemiş, kabuklu kuru yemişler, fındık, kaju, badem gibi 7 çeşit meyve bulunmaktadır. Fiyatları şu anda 1500 ile 2 bin 500 lira arasında. Geçen yıla göre, yüzde 100 bir artış bulunmaktadır" diye konuştu.

ÇOCUKLARA DA AKTARILIYOR

Asırlardır sürdürülen nevruz geleneğini çocuklara aktarmak için evde de hazırlık yaptıklarını söyleyen Selma Yağcı da "Semeni baharın gelişi, Nevruz Bayramı için yapılır, gelinlere götürülür, evde berekete neden olur, niyet edilip ekilir. Nevruz Bayramı'nda çocuklarımız geleneğimizi bilsin, diye evimizde yumurta boyarız, çerez, şeker ve tatlı alırız. Bunlar babadan ve anneden kalan gelenektir" dedi.

40 YIL SONRA MEMLEKETİNDE NEVRUZ KUTLAYACAK

Yaklaşık 40 yıl önce Amerika'ya göç eden ve Nevruz Bayramı'nı memleketinde kutlamak için Kars'a gelen Songül Yamaz ise "Doğma büyüme Karslıyım ama 40 senedir yurt dışında yaşıyorum. Amerika'da da Nevruz'u kutluyorduk elimizden geldiği kadar. Artık bu sene de Nevruz'u Kars'ta kutlayalım diye geldim. Çok güzel bir gün, herkesin kutlaması lazım, baharı karşılamak güzel bir şey, bunun herhangi siyasi bir durumu yok, herkesi bir araya getiren bir gün. Semeni yapmak istiyordum ama yetiştiremedim artık hazır alacağım" dedi.